وفاة ثلاثة عسكريين في عين تموشنت

توفي صباح اليوم الأحد، ثلاثة عسكريين تابعين لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة، "بعد الاضطراب الجوي و تهاطل الأمطار الغزيرة بولاية عين تموشنت، توفي صباح اليوم الأحد، ثلاثة عسكريين تابعين لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية، بعدما جرفتهم فيضانات واد عبابسة أثناء قيامهم بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 101، ويتعلق الأمر بكل من المرحومين المساعد بدوال عبد القادر والرقيب الأول جرور شارف والرقيب جحا برهان".

على إثر ذلك، - يضيف البيان- "يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسر المرحومين وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان". "إنا لله وإنا إليه راجعون".