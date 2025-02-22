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العرباوي في حاسي مسعود غدا

23 فيفري 2025 ()
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يشرع الوزير الأول نذير العرباوي يوم غد الإثنين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل إلى مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ووفق البيان فإن الوزير العرباوي، سيشرف على "مراسم إحياء الذكرى (69) لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى (54) لتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري من كل سنة".

كما سيكون الوزير الأول مرفوقا خلال الزيارة بكل من "وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعي، فيصل بن طالب، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت".

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