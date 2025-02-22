شايب يلتقي بالكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في ملتقى رواد البناء المقام بالجزائر، حيث التقى بالكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج والمتخصصة في مجالات البناء والهندسة المعمارية وتسيير المدن الذكية.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى في أجواء تفاعلية، تم استعراض الإنجازات المحققة في هذه المجالات، والتي تمثل إحدى أولويات الدولة، حيث ساهمت في إطلاق مشاريع عالية الجودة وذات بعد استراتيجي.

كما شكل اللقاء فرصة لتشجيع أفراد الجالية على المساهمة بخبراتهم في قطاعي السكن والبناء، في ظل الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد.

وأكد كاتب الدولة على حرص الحكومة على إشراك الجزائريين المقيمين بالخارج في المسار التنموي، ودعم مساهمتهم في المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بهذه القطاعات.