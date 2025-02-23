وهران: الإطاحة بشبكة تنظم "الحرڤة"

أطاحت شرطة وهران، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين وتنظيم رحلات الإبحار السري.

وأفادت ذات الهيئة، في بيان لها صدر اليوم الإثنين، بأنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، لاسيما ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر على المستوى المحلي، تمكن عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بأفراد شبكة مختصة في تهريب المهاجرين، والتحضير لرحلات الإبحار السري (الهجرة غير شرعية) أسفرت عن توقيف 5 أشخاص".

وأضاف البيان أن "عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل ذات العناصر، والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بالإعداد وتحضير لرحلات الإبحار السري، مقابل مبالغ مالية معتبرة. وبعد تكثيف التحريات الميدانية والتقنية وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفرت العملية عن توقيفهم، وحجز 3 قوارب مختلفة الأحجام، محركين، 2 دلاء بنزين، ومعدات تستعمل في عملية الإبحار، مركبة تستعمل في تسهيل نشاطهم الإجرامي".

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة أشخاص، قدموا بموجبه أمام العدالة.