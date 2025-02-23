غليزان: سارق أجهزة كشف الغاز في قبضة الشرطة

تمكنت عناصر شرطة الأمن الحضري الثالث، بأمن ولاية غليزان، حسب بيان لها صادر اليوم، من توقيف شخص عن قضية السرقة من داخل مركبة، مع استرجاع المسروقات.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تلقتها ذات الفرقة من قبل ضحية، بعد سرقة من داخل مركبته مطرقة كهربائية و60 جهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون، واستمارات خاصة بإحدى الشركات العمومية الوطنية، وهذا بعد الاستعانة بالوسائل التقنية.

ومن خلال عملية البحث والتحري، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع استرجاع، خلال عملية تفتيش مسكنه، 46 جهاز كشف عن أحادي أكسيد الكربون والاستمارات محل السرقة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.