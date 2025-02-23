انفجار بقنصلية موسكو في مرسيليا

أعلن القنصل العام الروسي في مدينة مرسيليا الفرنسية، ستانيسلاف أورانسكي، أن تفجيرات وقعت اليوم الإثنين داخل مبنى القنصلية.

وأفادت صحيفة La Marseillaise بأن في ظل ظروف لا تزال غير واضحة حتى الآن، سُمع صباح اليوم الإثنين، دوي انفجارات من داخل القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا، دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن روسيا طالبت، اليوم الإثنين، بتحقيق فرنسي كامل في حادث انفجارات بقنصليتها في مدينة مرسيليا، وأنها تعتقد بأنه عمل إرهابي على ما يبدو. ونقلت "تاس" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، قولها: "الانفجارات التي وقعت بالقنصلية العامة الروسية في مرسيليا، تحمل السمات المميزة لهجوم إرهابي".

وأضافت الوكالة: "نطالب (فرنسا) باتخاذ إجراءات شاملة وسريعة للتحقيق، فضلا عن اتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثات الأجنبية الروسية". وجاء الحادث في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا، تزامنا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.