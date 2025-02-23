هذه نسبة التغطية بالألياف البصرية عبر الوطن

كشف المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، أمس الأحد، أن المؤسسة التي تعمل على ضمان التغطية بشبكة الألياف البصرية في كل مناطق الوطن، قد حققت إلى غاية اليوم نسبة 41% من هذه التغطية مع استفادة 1,8 مليون زبون منها، وهو ما يجعل الجزائر ضمن الدول الرائدة في إفريقيا والعالم في هذا المجال.

وأوضح بن تومي، خلال اجتماع خصص للاستماع أمام لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن ولاية برج باجي مختار كانت الولاية الأولى التي تمت تغطيتها بشبكة الألياف البصرية بنسبة 100%.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فقد نوه بن تومي بأن أسعار الاستفادة من خدمة الأنترنت في الجزائر تعد من بين الأدنى عالميا، مشيرا إلى أن المؤسسة كانت من الأوائل التي فتحت وكالات تجارية جديدة في الولايات المستحدثة.

كما كشف المسؤول ذاته، عن التوجه نحو إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية في أوساط المواطنين بهدف تحسين استغلال هذه الخدمة في المنازل.

وخلال النقاش، طرح أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والمقترحات تمحورت في مجملها حول تثمين العمل الذي تقوم به المؤسسة من أجل توفير خدمات ذات جودة للمواطن، مع التشديد على ضرورة توسيع الشبكات لتغطية المناطق والبلديات البعيدة والنائية.

كما دعا أعضاء اللجنة إلى الإسراع في استكمال مشاريع الربط بشبكة الألياف البصرية، وإعادة تهيئة الطرقات بعد الأشغال، وكذا توفير أجهزة الاستقبال بالكميات الكافية وبمختلف أنواعها.