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برنامج خاص لتوزيع المياه في رمضان

24 فيفري 2025 ()
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كشف وزير الري، طه دربال، اليوم الإثنين، عن تعديل مواقيت توزيع المياه الشروب خلال شهر رمضان المبارك، بما يسمح بتزويد المواطنين بالمادة الحيوية وفقا لخصوصيات الشهر الفضيل.

وأوضح دربال، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، أنه تم تخصيص كميات إضافية من الماء الموجه للشرب، بحيث يستفيد المواطنون الذين كانوا يستهلكون المياه في فترة زمنية محددة سابقا بـ8 ساعات، من رفع المدة إلى 10 ساعات في اليوم.

ومن جهة أخرى، أوضح وزير الري أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 38,40 بالمائة. وأكد دربال، في معرض حديثه، أن الحاجة إلى السدود لا تتعلق فقط بمياه الشرب، بل بقطاعات مختلفة، "وهو ما يحتم علينا التفكير والاستشراف في السنوات المقبلة، عبر طرح مشاريع جديدة حتى نتمكن من تجنب أي طارئ يمكن أن يحدث".

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