صادي يراهن على التتويج القاري

عبّر وزير الرياضة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تطلعه لتحقيق اللقب القاري، في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقررة بالمغرب نهاية العام الجاري.

وجاء حديث صادي عن تحقيق "النجمة الثانية"، على هامش مداخلته في اليوم المفتوح الذي نظمته المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، صبيحة اليوم الإثنين، بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية، وردا على سؤال بخصوص التعقيدات التي يواجهها رجال مهنة الإعلام في الدخول إلى مختلف الملاعب.

وأكد صادي في هذا الخصوص أنه يسهر شخصيا على تقديم كل التسهيلات للصحافة من أجل أداء مهامها، وأنه لن يقبل أبدا بأن يهان أو تمس كرامة الصحفي من أجل الدخول لحضور المباريات، ليعلن بالمناسبة أن الإعلام الجزائري سيرافق "الخضر" خلال مشاركتهم المقبلة في نهائيات "الكان" بالمغرب، التي يتطلع للعودة بلقبها قائلا: "لا نقبل بإهانة الصحفيين في الملاعب الرياضية، وستكون هناك تسهيلات لصالحهم، الصحافة ستكون حاضرة لتغطية كأس إفريقيا القادمة لكرة القدم، ستكون مناسبة كروية هامة بالنسبة للجزائر ولِمَ لا العودة بالتاج القاري من المغرب".

وكشف صادي، خلال الندوة التي نشطها رفقة وزير الاتصال، محمد مزيان، وحضرها عدد من رجال الإعلام والصحافة وشخصيات رياضية، عن أن "السلطات العليا أسدت تعليمات بفتح ورشات للرياضة سيتم تنظيمها قريبا، على أن تخصص إحداها للإعلام الرياضي".

وأكد صادي في كلمته للحضور على ضرورة تحمل الجميع مسؤوليته تجاه الرياضة الجزائرية، وأن دور الصحفيين لا يقل أهمية عن دور الرياضيين، كونهم سفراء الجزائر في المحافل الدولية، مبرزا أهمية سلاح الإعلام في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، واستدل بما حدث مؤخرا في قضية البطلة إيمان خليف، وقال في هذا الخصوص: "يجب المحافظة على وحدة الصف والعمل على تنوير الرأي العام بكل موضوعية، لقد رأينا جميعا كيف تحولت بطلتنا إيمان خليف إلى مسألة دولية، وكيف وقف الإعلام الجزائري صفا واحدا للدفاع عنها، إنه مثال حي على وقوف الصحافة الرياضية في خدمة بلدها".

وأضاف صادي بخصوص دور الإعلام "علينا أن نكون قوة إيجابية لنبذ العنف والتعصب والتراشق، وزيادة مساحة التثقيف الرياضي، وتعزيز القيم الأخلاقية"، وتابع قائلا: "دور الصحافة الرياضية اليوم أصبح محورا أساسيا في صنع القرارات، خاصة في سنوات الأخيرة".

وشدد صادي على أن يضع نفسه في خندق واحد مع كل الغيورين على هذا الوطن، وفي سبيل ذلك فهو يؤكد أن الجمع ما بين مسؤوليتين ثقيلتين، مثل وزارة الرياضة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، لا يعد إشكالا بالنسبة له، مادام أنه سيكون من أجل خدمة الوطن.

وعرج الوزير أيضا على وضع رياضة كرة اليد على أن حالة الاستياء من النتائج الأخيرة في بطولة العام وصلت إلى رئيس الجمهورية وعلى ضوء ذلك تقرر "فتح صفحة جديدة في بيت كرة اليد الجزائرية تحت الرعاية الشخصية للرئيس"