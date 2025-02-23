ڨالمة: توقيف متورطين في قضايا سرقة ومهلوسات

كشف بيان لخلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ڨالمة، صباح اليوم الإثنين، أن قوات الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي الزناتي، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام دباغ، غربي ڨالمة، تمكنت من وضع حد لأربعة لصوص وأحد المتاجرين بالمؤثرات العقلية، عبر إقليم دائرة وادي الزناتي، الواقعية على بعد 42 كلم غربي ڤالمة.

وأوضح بيان للمديرية الولائية لأمن ولاية ڨالمة، أن توقيف المشتبه فيهم تم من خلال ثلاث عمليات شرطية منفصلة عبر إقليم البلدة الأخيرة. وتتعلق القضية الأولى، حسب البيان نفسه، بتوقيف شابين اثنين، يبلغان 20 سنة و23 سنة، متلبسين بسرقة محل تجاري لبيع التبغ والعطور، اللذين أنجز ضدهما ملف قضائي عن تهم "محاولة السرقة في حالة التلبس، المقترنة بظرفي الليل والتعدد".

القضية الثانية، تتعلق بعملية سرقة استهدفت امرأة مسنة بمدينة وادي الزناتي، حيث تم توقيف اللصين البالغين من العمر 19 سنة و22 سنة، اللذين أنجز ضدهما ملف قضائي عن جرم "السرقة بالعنف".

أما القضية الثالثة والأخيرة، حسب ذات المصادر، فقد تمثلت في توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة، وحجز لديه كمية من المؤثرات العقلية، قدرت بـ30 كبسولة مؤثرات، التي كان بصدد عرضها للترويج، حيث كوّن ملف قضائي ضده عن فعل "حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج".

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الموقوفين أمام الجهاز القضائي بدائرة وادي الزناتي، الذي أصدر في حقهم أحكاما قضائية متفاوتة، حسب ذات المصادر. وأفاد بيان مصالح أمن ولاية ڨالمة بأن العمليات المعالجة، تدخل في إطار حماية المواطنين وممتلكاتهم من كل أنواع السطو والاعتداء.