رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رسالة بمناسبة الذكرى الـ54 لتأميم المحروقات، والذكرى الـ69 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نشرت في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في "فايسبوك".

وأكد رئيس الجمهورية في رسالته: "إن احتفاءنا اليوم بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الرابعة والخمسين لتأميم المحروقات، دلالة على ارتباط وطننا بتاريخه المجيد".

ووجه رئيس الجمهورية تحية عرفان للعاملات والعمال في كل القطاعات، مستذكرا "قادة حركة تعبئة العمال وتجنيدهم للالتحاق بثورة التحرير المباركة". كما ترحم الرئيس على "روح الشهيد الرمز عيسات إيدير، وعلى النقابي المناضل الشهيد عبد الحق بن حمودة".

وقال رئيس الجمهورية: "إن القرار الوطني التاريخي الذي اتخذته قيادة البلاد برئاسة الرئيس الراحل، هواري بومدين، في مثل هذا اليوم، من سنة 1971، هو حلقة مكملة لروح التحرر، وتمكين الاستقلال الوطني الكامل". من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بمستوى التحكم لدى الإطارات المسيرة للمنشآت النفطية.

وقال الرئيس: "نجدد عزمنا في هذه المرحلة على وضع وتنفيذ سياسات وطنية غايتها إحداث الانعطاف والانتقال من الاعتماد على المحروقات إلى تنويع صادراتنا".

وتابع الرئيس: "لقد حققنا مستويات غير مسبوقة من الصادرات خارج المحروقات، وسنبقى على نفس هذه الرؤية التي ستؤهل الجزائر للانخراط وبجدارة في مسار الدول المرشحة لاحتلال مكانتها المستحقة في منتدى الدول الناشئة".

وفي الأخير أكد الرئيس أن الدولة لن تدخر أي جهد لتعزيز المكاسب الاجتماعية التي استفاد منها العمال والعاملات ولتحسين الإطار المعيشي والمهني لهم، تأكيدا لمبدأ الدولة ذات الطابع الاجتماعي المكرس في بيان أول نوفمبر".