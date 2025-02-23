مظاهرات في مدن سورية تنديدا بتصريحات نتنياهو

خرجت مظاهرات في عدة مدن وبلدات في الجنوب السوري رفضا لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن المنطقة.

وحسب ما نقل "نلفزيون سوريا"، نظم المئات مظاهرات في بلدة خان أرنبة ومدينة القنيطرة، إلى جانب مدينتي نوى وبصرى الشام في درعا، بالإضافة إلى مدينة السويداء، حيث شدد المتظاهرون على رفضهم للتصريحات الصهيونية وتمسكهم بوحدة الأراضي السورية.

ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والعبرية تحمل شعارات مثل "لا للفدرالية.. لا للتقسيم"، و"سوريا حرة موحدة"، و"درعا والسويداء والقنيطرة شعب واحد"، مؤكدين رفضهم لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية أو تقسيم المنطقة.

وتزامنت الاحتجاجات مع تحليق لطائرات الاحتلال الصهيوني الحربية في أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا.

وأفاد ذات المصدر أن الاحتجاجات امتدت إلى مدينة السويداء، حيث تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة في وقفة احتجاجية للتنديد بتصريحات رئيس الوزراء الصهيوني، تزامنًا مع دعوات لتنظيم مظاهرة أوسع في الموقع نفسه يوم غد.

وكان ناشطون في درعا والقنيطرة والسويداء قد أطلقوا دعوات لمظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لتصريحات نتنياهو التي فجّرت موجة غضب واسعة في الجنوب السوري.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو -أمس الأحد- إن الجيش سيبقى في منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة لوقت غير محدود، وطالب بأن تكون منطقة جنوب سوريا، شاملة محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، منزوعة السلاح.

وأضاف نتنياهو "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق". وقال أيضا "لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".