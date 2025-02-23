تحديد مواقيت العمل خلال شهر رمضان

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الإثنين، مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح نفس المصدر أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2025، تحدد أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية خلال هذا الشهر من يوم الأحد إلى يوم الخميس، كما يلي:

بالنسبة لولايات الجنوب: أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة، فإن مواقيت العمل ستكون من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا.

بالنسبة لباقي الولايات الأخرى، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف زوالا".

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أنه "يتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك".