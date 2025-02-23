إطلاق مشروع خيري في رمضان بتسمية "بنك الغذاء الجزائري"

تحضر جمعية سيدرا الخيرية، لتنظيم مشروع "بنك الغذاء الجزائري"، بهدف محاربة الفوارق الغذائية.

وحسب بيان لها، ف"ستمتد هذه المبادرة الخيرية من 25 فبراير إلى نهاية الشهر الفضيل".

ولتحقيق ذلك أعلنت عن شراكة مع 'فروماجري بل الجزائر'، المنتج لعلامة 'البقرة الضاحكة"، حيثقال نسيم فيلالي، رئيس جمعية سيدرا "هذه المبادرة تعزز جهودنا لدعم العائلات التي تعاني من الهشاشة، شهر رمضان هو فرصة مثالية للعمل معًا، وتقديم دعم ملموس لمن هم في أمس الحاجة إليه".

وينتظر، حسب البيان أن "يتم تخصيص 5 دج عن كل علبة 'البقرة الضاحكة فور غود' يتم شراؤها لصالح جمعية 'سيدرا' لدعم برنامج 'بنك الغذاء الجزائري' وتمويل صناديق غذائية للعائلات المحتاجة.