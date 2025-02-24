أمطار رعدية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار رعدية، اليوم الثلاثاء، على عدد من الولايات الساحلية للوطن.

وفي تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة الجوية، أوضحت ذات المصالح أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، وسكيكدة.

هذا، ويتوقع الديوان، تسجيل أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم، على المناطق الشمالية للوطن، باستثناء السحب السفلى التي تميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة "لتتلبد السماء تدريجيا على المناطق الساحلية والداخلية أواخر الليل مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات."

أما على مستوى المناطق الجنوبية، سيتم تسجيل "سحب عابرة على جنوب الصحراء الشرقية مع تساقط بعض الأمطار خلال الصبيحة لتتحسن الأجواء بعد ذلك"، فيما تبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم على باقي المناطق الجنوبية.