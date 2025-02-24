صفحات احتيالية لحجز سيارة "دوبلو" الجديدة

مع اطلاق شركة "فيات الجزائر" عملية تسويق سيارة دوبلو بانورما (السياحية) وفتح مجال الحجز عبر الموقع الرسمي للشركة، برزت موازاة مع ذلك محاولات لصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد المواطنين الراغبين في إجراء العجز بالقيام بذلك عن طريقها مبالغ مالية.

وتُوهِم هذه الصفحات "الاحتيالية" المواطنين بأنّ المبالغ المدفوعة عن بعد تخصّ مصاريف دراسة الملف وإجراء الطلب، تتم من خلال مراسلات بين صاحب الطلب والصفحات المعنية، ما يجعل المواطنين يقعون ضحيةً لممارسات تندرج في إطار عمليات النصب.

وعلى هذا الاساس، أكد مصدر مسؤول في "فيات الجزائر" لـ"الخبر" ردا على هذا، أنّ جميع عمليات الحجز لاقتناء سيارة دوبلو "بانوراما" مجانية 100 بالمائة، وتتم حصريا عبر الموقع الرسمي للشركة، الذي كانت قد أعلنت عنه في السابق وهو www.fiat.dz ، وبالتالي فإنّ جميع المواقع والمنصات الأخرى التي تعرض خدمات التسجيل والحجز غير تابعة للشركة. وتجدر الإشارة إلى أنّ "فيات الجزائر" قد أعلنت مؤخرا عن فتح باب التسجيلات لاقتناء دوبلو "بانوراما" حصريًا عبر الموقع الإلكتروني www.fiat.dz وكشفت أن عملية الحجز لن تُجرى بعد الآن على مستوى شبكة المعارض 64 المنتشرة عبر التراب الوطني.