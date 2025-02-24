صادي رئيسا للفاف

انتخب وليد صادي، المرشح الوحيد، اليوم الثلاثاء، رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم للعهدة الأولمبية 2025-2029، وهذا خلال الجمعية العامة الانتخابية التي احتضنها نادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة.

وبالإضافة إلى عاصفة من التصفيق من أعضاء الجمعية العامة، حاز البرنامج الانتخابي الذي عرضه صادي للعهدة المقبلة (تركز على 6 محاور أساسية متعلقة بتطوير وأخلقة كرة القدم المحلية والحوكمة في التسيير والتسويق والتمويل وتقوية مجالات الشراكة مع الهيئات الكروية الدولية وتدعيم وتطوير خلية الإعلام) على العلامة الكاملة عبر تزكية 76 عضوا صوتوا بنعم مقابل ورقة ملغاة، وواحدة ووحيدة بـ(لا)، من جملة 78 عضوا سجلوا حضورهم في الجمعية العامة الانتخابية (غياب عضوين) وكان وليد صادي قد انتخب في 21 سبتمبر 2023 رئيسا للفاف ليكمل العهدة الأولمبية السابقة التي شهدت تعاقب 3 رؤساء (شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف ووليد صادي).