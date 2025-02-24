شركات أمريكية تبدي استعدادها للاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، رئيس مجلس الأعمال الجزائري -الأمريكي، سامي بوكيلة، الذي تباحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا استكشاف فرص الاستثمار بين البلدين، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه، خلال هذا الاستقبال، الذي جرى بمقر الوزارة، بطلب من بوكيلة، "تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي".

وحسب بيان الوزارة، فقد شهد اللقاء "تبادلا مثمرا للآراء حول كيفية تعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على مشاريع الهياكل القاعدية الكبرى ومنها الطرقات والموانئ والسكك الحديدية". و

بالمناسبة، أكد الوزير أن الجزائر "تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير منشآت السكك الحديدية، من خلال مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها، وهذا تجسيدا للبرنامج الوطني للاستثمار في السكة الحديدية الذي أقره رئيس الجمهورية، مذكرا بفرص ومزايا الاستثمار التي توفرها بلادنا للمستثمرين الأجانب".

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي عن "اهتمام واستعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في القطاع، على ضوء وجود مناخ استثماري ملائم، وهذا ما سيمكن من فتح آفاق واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".