صادي يكشف جديد قضية نهضة بركان

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أن الفصل في قضية ما يعرف بالقميص الوهمي لنهضة بركان، من طرف محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان، سيكون في حدود 12 مارس المقبل.

كما كشف صادي، على هامش لقاء صحفي أعقب انتخابه لعهدة ثانية، في سياق منفصل، عن عزم الفاف المضي قدما في إلزام الأندية المحترفة بتأسيس أكاديميات خاصة بها، وهذا قبل نهاية الموسم الجاري.

كما أشار صادي إلى قرار سيتم عرضه قريبا على الجمعية العامة، من أجل مراجعة قانون المنافسة لاعتماده الموسم الكروي 2026-2027، سيكون الهدف منه إلغاء بطولة ما بين الجهات، مع الإبقاء على نفس النظام في بطولة المحترف الأول والقسم الثاني هواة.