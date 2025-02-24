غليزان: توقيف شبكة إجرامية تنظم "الحرڤة"

أفاد بيان لأمن ولاية غليزان، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر الشرطة بأمن دائرة عمي موسى، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية، وفرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 16 شخصا مختصة في تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، انطلاقا من السواحل الجزائرية باتجاه السواحل الأجنبية، مع حجز عتاد يستعمل في عملية الهجرة السرية.

وتعود وقائع القضية، حسب ذات البيان، إلى معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بتنظيم رحلات للهجرة السرية عبر البحر انطلاقا من إحدى الولايات الساحلية.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات وبالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، تم توقيف 16 شخصا مشتبها فيهم وضبط، خلال عملية التفتيش، بعد عملية تمديد الاختصاص إلى ولايات ساحلية، قارب نصف صلب مزود بمحرك 300 حصان بحري، وقارب نصف صلب مزود بمحرك 200 حصان بحري، وقارب صيد، ومحرك 40 حصانا بحريا و12 سترة نجدة، وهاتف نقال من نوع ثريا مزود بشريحة هاتفية أجنبية، وكذا 15 هاتفا نقالا ذكيا و5 هواتف نقالة عادية تستعمل في عملية التواصل، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر قرابة بـ50000 دج، ومبلغ مالي من العملة الصعبة و3 مركبات ودراجتين ناريتين.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، عن قضية جناية التدبير والخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص بغرض الحصول على منفعة مالية مباشرة في إطار جماعة إجرامية، وجنحة عدم التبليغ عن جريمة التدبير للخروج غير المشروع من أرض الوطن.