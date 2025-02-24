العاصمة: توقيف 25 شخصا وحجز كمية من الكوكايين

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الأسبوع الفارط، 25 شخصا كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها، على مستوى عدة أحياء بالعاصمة.

وأضاف البيان: "وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذه المعلومات، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم برمجة عمليات شرطية لهذه البؤر السوداء، مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحر مستمرة".

وحسب نفس البيان، فقد أفضت هذه العمليات إلى توقيف 25 شخصا، من بينهم مسبوقون قضائيا، مع ضبط وحجز 13646 قرص مؤثر عقلي، بالإضافة إلى 3 كلغ و148غ من المخدرات الصلبة كوكايين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره مليار و28 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم، وكذا 13 مركبة سياحية تستعمل في نقل السموم، وميزان إلكتروني، وآلة هيدروليكية تستعمل في ضغط المخدرات الصلبة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية.