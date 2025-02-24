شهر رمضان: تعليمات الحماية المدنية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، كافة المواطنين إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتجنب مختلف الحوادث اليومية التي قد يتعرضون لها خلال شهر رمضان المعظم، سواء تعلق الأمر بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية.

وأوضح البيان أنه "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وحرصا على تقليل مخاطر الحوادث اليومية تدعو المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية ورفع مستوى الحذر واليقظة"، مذكرة بأنه "يتم سنويا تسجيل عدد من الحوادث خلال هذا الشهر الفضيل، من بينها حوادث المرور والحوادث المنزلية وحوادث مختلفة، والتي تخلف خسائر بشرية ومادية".

وفي هذا الصدد، دعت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين إلى ضرورة "إتباع الإرشادات الوقائية" لتجنب مثل هذه المخاطر.

ففي مجال السلامة المرورية، أوضحت المديرية أن السياقة الخطيرة وعدم احترام قانون المرور "من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، خاصة قبيل الإفطار، وذلك نتيجة السرعة المفرطة، التعب والنعاس"، لافتة إلى أن ذلك "يزداد لدى سائقي الحافلات، سيارات الأجرة، وشاحنات نقل البضائع الذين يقطعون مسافات طويلة".

وفي هذا الإطار، نصحت المديرية السائقين بـ "ضرورة الالتزام بقوانين المرور وتجنب السرعة والتجاوزات الخطيرة، مع احترام مسافة الأمان وأخذ فترات راحة عند الشعور بالتعب وعدم القيادة لأكثر من ثلاث ساعات، ناهيك عن إجراء الصيانة الدورية للمركبات، وارتداء الخوذة والامتثال لقواعد المرور بالنسبة لمستخدمي الدراجات النارية".

أما بالنسبة للحوادث المنزلية وسبل الوقاية منها، أبرز ذات المصدر أن الحروق، الاختناقات والتسممات تشكل "خطرا كبيرا على النساء والأطفال، وهذا نتيجة سوء استخدام أو تخزين مواد التنظيف والمواد الخطيرة".

وفي هذا الصدد، دعت المديرية ربات البيوت إلى "ضرورة تجنب مزج هذه المواد وارتداء القفازات والملابس الواقية وتخزينها بعيدا عن متناول الأطفال" وكذا التعامل بـ"حذر مع الأطعمة الساخنة والزيوت المستخدمة في القلي، التي تتسبب في العديد من حالات الحروق".

من جهة أخرى، لفتت المديرية إلى "ضرورة الوقاية من التسممات الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن "التسممات الغذائية غالبا ما تحدث نتيجة سوء التخزين والتبريد، أو شراء المواد الغذائية من الأسواق العشوائية التي تفتقر لشروط النظافة والتخزين والنقل".

وذكرت أنه في حالة الطوارئ يتعين الاتصال عبر الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بدقة.