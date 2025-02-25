مواقيت الدراسة في رمضان

كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن مواقيت الدراسة في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المعظم لعام 1446 هـ (2025م).

وحسب بيان الوزارة فإنه تقرر تطبيق مواقيت العمل بناء على برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وجاءت كالآتي: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا بالنسبة لولايات أدرار، تامنغست إيليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال بني عباس إن صالح، إن قزام توقرت، جانت، المغير والمنيعة. من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف زوالا بالنسبة لباقي الولايات.

وأضاف ذات البيان أن فترة الدراسة اليومية خلال هذا الشهر المعظم تكون حسب كل مرحلة تعليمية، وفق الترتيبات الآتية:

مرحلة التعليم الابتدائي:

بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد: تخفض كلّ من الفترة الصباحية والفترة المسائية بنصف ساعة، ويستفيد التلاميذ بين هاتين الفترتين براحة مدتها ساعة وخمس عشرة دقيقة.

بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين: تُخفض الفترة الصباحية التي مدّتها ساعتان وثلاثون دقيقة إلى ساعتين، وتخفض الفترة المسائية التي مدتها ساعتان إلى ساعة وثلاثين دقيقة.

بالنسبة ليوم الثلاثاء، تخفض الفترة التي مدتها أربع ساعات ونصف بساعة واحدة.

بالنسبة ليوم الخميس للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، تخفض كل من الفترة الأولى والفترة الثانية بنصف ساعة.

مرحلة التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

تخفض مدة الحصة التعليمية ذات الساعة الواحدة بخمس عشرة دقيقة، وينظم اليوم الدراسي في فترتين تشتمل كل فترة على أربع حصص، وتفصل بين الحصص الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة واحدة.