النازيون تصرفوا كما تصرفنا في الجزائر"

مرة أخرى صدح الإعلامي الفرنسي الشهير، جون ميشال أباتي بصوت الحق، عن حقيقة الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

الصحفي المعروف في فرنسا، يعد استثناء في الفضاء الإعلامي الفرنسي بموقفه الجريء عما حدث ابان احتلال بلاده للجزائر، فسبق له أن أدان بقاء أحد أكبر شوارع باريس يحمل اسم السفاح الماريشال بيجو، فذكر أباتي في العديد من المناسبات أنه سبق النازيين في البشاعة، حين قام بحشر جزائريين في العديد من القرى في كهوف واضرام النار في مداخلها ليموتوا اختناقا.

وجدد الصحفي المخضرم، اليوم الثلاثاء، خلال استضافته في برنامج للقناة الإذاعية RTL التغريد خارج السرب، فقال "كل سنة في بلادنا نحيي ذكرى محرقة النازيين في مدينة أورادور سور غلان خلال الحرب العالمية الثانية، أين أبادوا قرية بأكملها، لكننا قمنا بنفس الشيء مئات المرات في الجزائر، النازيون تصرفوا مثل ما تصرفنا في الجزائر".

والملفت للانتباه بعد تصريحه، أن منشط البرنامج الإذاعي، توماس سوتو، قاطعه "لا، جون ميشال فرنسا لم ترتكب ما ارتكبه النازيون في أورادور سور غلان"، ما يكرس مدى تجذر إنكار بشاعة الحقبة الاستعمارية لدى جزء من الإعلام والطبقة السياسية الفرنسية.