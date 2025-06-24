نقل جوي: رحلة إضافية من الأغواط إلى الجزائر قريبا

سيتم قريبا رفع عدد الرحلات الجوية انطلاقا من الأغواط باتجاه الجزائر العاصمة من أربع إلى خمس رحلات أسبوعيا، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء مسؤولو المديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية التي يقع مقرها بورڨلة. ويأتي هذا الإجراء، استجابة لمطالب سكان المنطقة والشركاء الاجتماعيين وذلك في إطار جهود الناقل العمومي الرامية إلى ترقية خدمات النقل الجوي سيما عبر مناطق الجنوب كما أوضح المدير الجهوي التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عيسى داود خلال اجتماع تنسيقي بين ممثلي الوكالات السياحية الناشطة على مستوى ولايات الأغواط والجلفة والبيض وممثلي الشركة. كما درس الحاضرون في هذا اللقاء الذي نظم ب...

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