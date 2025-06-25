وفاة طفلين اختناقا بدخان حريق بمنزلهما

توفي طفلان جراء اختناقهما بدخان ناتج عن حريق نشب بإحدى غرف منزلهما في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ببلدية ڤمار التي تبعد 14 كلم شمال عاصمة ولاية الوادي حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية . وحسب نفس المصدر فإن الطفلين اللذين توفيا بمنزلهما العائلي بحي الباب الغربي ببلدية ڤمار تتراوح أعمارهما بين ( 3 و 6 سنوات ) . وترجع التحقيقات الأولية لمصالح الحماية المدنية أن السبب المباشر للحريق الذي شب بإحدى غرف المنزل راجع إلى إشعال الطفلين لأعواد ثقاب الكبريت مما تسبب في اشتغال لعدد من مقتنيات الغرفة التي كانت مغلقة مما أدى إلى أحداث دخا...

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