قسنطينة: أكثر من 252 اعتداء على الشبكة الغازية

تم تسجيل ما لا يقل عن 252 اعتداء على الشبكة الغازية الأرضية بقسنطينة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019، حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء مسؤولة الاتصال بامتياز توزيع الكهرباء والغاز قسنطينة وهيبة تخريست. وأوضحت ذات المسؤولة لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم تسجيل "الحصة الكبرى" من الاعتداءات المرتكبة من طرف مؤسسات عمومية و خاصة ومواطنين بـ"درجة أقل" بالمقاطعة الغازية الخروب بـ 115 اعتداء متبوعة بمقاطعة قسنطينة "83 اعتداء" وديدوش مراد "54." وفي حديثها بمزيد من التفصيل أفادت ذات المتحدثة بأن أهم الاعتداءات بمقاطعة الخروب ارتكزت بمنطقة علي منجلي "31 اعتد...

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