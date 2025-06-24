مجتمع

قسنطينة: أكثر من 252 اعتداء على الشبكة الغازية

 تم تسجيل يقل عن 252 اعتداء الشبكة الغازية الأرضية  بقسنطينة خلال الأشهر العشرة الأولى سنة 2019، حسب كشفت عنه اليوم  الثلاثاء مسؤولة الاتصال.

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26/11/2019 - 22:15

قسنطينة: أكثر من 252 اعتداء على الشبكة الغازية
قسنطينة: أكثر من 252 اعتداء على الشبكة الغازية

&nbsp;تم تسجيل ما لا يقل عن 252 اعتداء على الشبكة الغازية الأرضية&nbsp; بقسنطينة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019، حسب ما كشفت عنه اليوم&nbsp; الثلاثاء مسؤولة الاتصال بامتياز توزيع الكهرباء والغاز قسنطينة وهيبة تخريست. وأوضحت ذات المسؤولة لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم تسجيل "الحصة الكبرى" من&nbsp; الاعتداءات المرتكبة من طرف مؤسسات عمومية و خاصة ومواطنين بـ"درجة أقل"&nbsp; بالمقاطعة الغازية الخروب بـ 115 اعتداء متبوعة بمقاطعة قسنطينة "83 اعتداء" وديدوش مراد "54." &nbsp;وفي حديثها بمزيد من التفصيل أفادت ذات المتحدثة بأن أهم الاعتداءات بمقاطعة&nbsp; الخروب ارتكزت بمنطقة علي منجلي "31 اعتد...

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26/11/2019 - 22:15

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