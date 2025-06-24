سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف بألمانيا

AFP يشتهر متحف القبو الأخضر بما يحويه من كنوز سطى لصوص على ثلاث مجموعات من مجوهرات ماسية من أحد أكبر متاحف الكنوز في أوروبا، وهو متحف القبو الأخضر في مدينة درسدن بشرق ألمانيا.وتتكون كل مجموعة من المجموعات التاريخية من 37 قطعة. وتسود مخاوف من أن اللصوص قد يحاولون تفكيكها.ويحاول مسؤولون حصر قيمة ما سرقه اللصوص في الاقتحام الذي حدث صباح اليوم.وفي عام 1723، أسس "أغسطس القوي" حاكم ولاية ساكسونيا الألمانية المتحف الذي يعد من أقدم متاحف العالم.وقال ماريون أكرمان ، مدير المتاحف في درسدن إن "اختفت ثلاث من عشر مجموعات من الماس".وتفيد تقارير بأن المجموعات المسر...

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