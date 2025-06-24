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المرشح الديمقراطي مايكل بلومبرغ: "سأهزم ترامب وأعيد بناء أمريكا"

انضم الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ قائمة المتنافسين الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية المقبلة.من بلومبرغ؟انتُخب مايكل بلومبرغ(77 عاماً) حاكماً.

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الخبر

الخبر

26/11/2019 - 17:30

المرشح الديمقراطي مايكل بلومبرغ: "سأهزم ترامب وأعيد بناء أمريكا"
المرشح الديمقراطي مايكل بلومبرغ: "سأهزم ترامب وأعيد بناء أمريكا"

انضم الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ إلى قائمة المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.من هو بلومبرغ؟انتُخب مايكل بلومبرغ(77 عاماً) حاكماً لنيويورك في عام 2002 بصفته مستقلاً. وخلال السنوات الماضية، تنقل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وينحدر من عائلة متواضعة مادياً، إذ كان يعمل والده محاسبا ووالدته سكرتيرة، إلا أنه يعد من أغنى رجال الأعمال في مجال الإعلام في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.وبلومبرغ خريج جامعة هارفارد ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. وعمل في بداياته في بنك &quot;سالومون برازرز&quot; في عام 1966، ثم أص...

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الخبر

26/11/2019 - 17:30

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