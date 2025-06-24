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هل بات انتهاء الأزمة الخليجية وشيكا؟

AFP بطولة كأس الخليج يعتبرها كثيرون معلما طريق المصالحة الخليجية يجمع كثير المراقبين كأس الخليج، تنطلق الثلاثاء 26 نوفمبر، العاصمة القطرية الدوحة، بحضور.

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الخبر

26/11/2019 - 17:29

هل بات انتهاء الأزمة الخليجية وشيكا؟
هل بات انتهاء الأزمة الخليجية وشيكا؟

AFP بطولة كأس الخليج يعتبرها كثيرون معلما على طريق المصالحة الخليجية يجمع كثير من المراقبين على أن كأس الخليج، التي تنطلق الثلاثاء 26 نوفمبر، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور منتخبات كل من السعودية والإمارات والبحرين، تمثل بجانب عدة مؤشرات أخرى، علامات مهمة في مسار حل الأزمة الخليجية، التي بدأت منذ أوائل حزيران/يونيو عام 2017.وكانت منتخبات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وهي الدول المقاطعة لقطر منذ ذلك التاريخ، قد حظيت باستقبال حافل من قبل مسؤولي الرياضة القطريين، كما نشر حساب المنتخب السعودي على تويتر أيضا، صور وصول المنتخب السعودي إلى مطار الدوحة.و...

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الخبر

26/11/2019 - 17:29

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