مظاهرات العراق: اشتباكات في بغداد ومحتجون يغلقون الطرق الرئيسية في البصرة

AFP أغلق محتجون غاضبون من الحكومة في العراق طرقا رئيسية بوسط مدينة البصرة، جنوبي البلاد.كما أغلق المتظاهرون عددا من الطرق المؤدية إلى حقول نفط قريبة، وجسرا استراتيجيا يربط المنطقة بالشمال.وأفادت تقارير بأن أجهزة الأمن استعملت الرصاص الحي واعتقلت البعض، في محاولتها لرفع الحواجز وفتح الطرق، ولكنها تراجعت عندما تزايد عدد المحتجين. وبالتزامن مع هذه الأحداث، قتل متظاهر وأصيب العشرات في اشتباكات بين المحتجين وأجهزة الأمن في العاصمة بغداد.واندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مظاهرات شعبية واسعة النطاق في بغداد والعديد من المدن الأخرى، احتجاجا على انتشار الفساد وتردي الخدمات...

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