ضبط أزيد من قنطارين من الكيف في بشار

ضبط حرس الحدود، أمس الاثنين، ببلدية موغل في ولاية بشار كمية من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و 92 كيلوغرام و700 غرام، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا، ضبط حرس الحدود، يوم 25 نوفمبر 2019، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) و92 كيلوغرام و700 غرام، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش قرب منطقة النسيسة، بلدية موغل، بولاية بشار (الناحية العسكرية الثالثة)". من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمل...

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