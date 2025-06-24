الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه أزمة بسبب ضابط "متورط في جرائم حرب" في العراق

Reuters ضابط البحرية الأمريكي إدوارد غالاغر، الذي يظهر في الصورة رفقة زوجته، بُرّئت ساحته من معظم التهم الموجهة إليه أُقيل وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر بعد صدام مع البيت الأبيض بشأن قضية ضابط في قوات النخبة البحرية كان قد حوكم في جرائم حرب. وتصاعدت حدة الخلاف في هذا الصدد إلى مستويات مرتفعة فيما يشبه الدراما المعقدة.لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ماذا حدث؟أُجبر أعلى قائد مدني في البحرية الأمريكية، ريتشارد سبنسر، على الاستقالة يوم الأحد.لكن لكل شخصية من شخصيات الدراما الأساسية الثلاث -الرئيس ترامب، ووزير الدفاع مارك إسبر، وريتشارد سبنسر- روايتها الخاصة المختلفة...

مقال مؤرشف هذا المقال مخصص للمشتركين انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم. اشتراك لديك حساب ؟ تسجيل الدخول