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مظاهرات لبنان: لماذا يدعم رجال أعمال لبنانيون في الداخل والخارج الاحتجاجات المطالبة بالتغيير؟

Getty Images مرت نحو خمسة أسابيع الاحتجاجات الغاضبة فساد النظام المذهبي لبنان، تطالب برحيل النخبة السياسية حكمت البلد لعقود. ينظر رجال الأعمال لبنان.

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الخبر

الخبر

26/11/2019 - 17:29

مظاهرات لبنان: لماذا يدعم رجال أعمال لبنانيون في الداخل والخارج الاحتجاجات المطالبة بالتغيير؟
مظاهرات لبنان: لماذا يدعم رجال أعمال لبنانيون في الداخل والخارج الاحتجاجات المطالبة بالتغيير؟

Getty Images مرت نحو خمسة أسابيع من الاحتجاجات الغاضبة على فساد النظام المذهبي في لبنان، التي تطالب برحيل النخبة السياسية التي حكمت البلد لعقود. كيف ينظر رجال الأعمال في لبنان وخارجه إلى ما يجري اليوم؟تلعب الجاليات اللبنانية في الخارج دوراً مهمّاً في دعم الاقتصاد اللبناني. ففي العام الماضي، تخطّت قيمة الحوالات المالية من الخارج إلى لبنان سبعة بلايين دولار. وتشارك الجاليات اللبنانية اليوم في تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف بلاد العالم دعماً لمطالب المتظاهرين في وطنهم الأمّ. مظاهرات لبنان: هل يتجه لبنان إلى كارثة بسبب الدعوات إلى إضراب عام؟ مظاهرات لبنان: في حكاية...

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الخبر

26/11/2019 - 17:29

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