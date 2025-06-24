الحرب في ليبيا: وفد أمريكي يلتقي القائد العسكري خليفة حفتر لبحث وقف الهجوم على طرابلس

AFP أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين التقوا الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، في وقت تسعى واشنطن للضغط على حفتر لوقف هجومه العسكري على العاصمة طرابلس. وتشن قوات حفتر منذ أبريل / نيسان الماضي هجوما على العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. حكاية المرتزقة الروس الذين يقاتلون في سوريا وافريقيا وأوكرانيا وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن "حفتر بحث مع الوفد الأمريكي، ويضم نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي فيكتوريا كوتس، الخطوات اللازمة لوقف أعمال العنف والقتال في ليبيا وإيجاد حل سياسي للصراع هناك&quo...

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