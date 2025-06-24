مجتمع

مدينة أمريكية من بين سكانها بيل غيتس وجيف بيزوس تعجز عن دفع تكاليف الخدمات العامة

Getty Images جيف بيزوس أحد سكان ميدينا ثاني أغنى رجل العالم جاره بيل غيتس يبلغ ثمن منزل عادي ميدينا، المدينة تفصلها بحيرة عن.

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الخبر

26/11/2019 - 17:31

مدينة أمريكية من بين سكانها بيل غيتس وجيف بيزوس تعجز عن دفع تكاليف الخدمات العامة
مدينة أمريكية من بين سكانها بيل غيتس وجيف بيزوس تعجز عن دفع تكاليف الخدمات العامة

Getty Images جيف بيزوس أحد سكان ميدينا هو ثاني أغنى رجل في العالم بعد جاره بيل غيتس يبلغ ثمن أي منزل عادي في ميدينا، وهي المدينة التي تفصلها بحيرة عن مدينة سياتل، نحو مليونين و800 ألف دولار في المعتاد.ومن سكان تلك المدينة بعض أغنى الأثرياء في العالم، ومن بينهم أغنى رجلين، وهما مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، ورئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، اللذان تبلغ ثرواتهما معا 209.6 مليارات دولار، بحسب مجلة فوربس.ومع ذلك فلا يزال المسؤولون في المدينة يعانون من مشكلات مالية، فحتى وقت قريب لم تستطع المدينة جمع مبلغ من الضرائب لدفع رسوم الخدمات العامة الأساسية، مثل خدمة الشرطة، وصيانة ال...

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26/11/2019 - 17:31

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