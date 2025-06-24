تحديد تاريخ إجراء قرعة كأس الجزائر

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الجزائر، أمس الإثنين، عن تاريخ إجراء قرعة الدورين 32 و الـ 16 لكأس الجزائر. وأكد المكتب الفيدرالي للاتحادية الإفريقية لكرة القدم في بيان أورده اليوم الثلاثاء، "أن قرعة الدورين 32 و16 ستجرى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر المقبل في المدرسة العليا للفندقة بعين بنيان". وأضاف ذات المصدر، "أن مباريات الدورين الـ 32 و 16 برمجت أيام 21 /22/28/29 من شهر ديسمبر".

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