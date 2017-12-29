أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، دعم الولايات المتحدة لمصر في مواجهة التهديد الإرهابي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي تلقى، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من ترامب، الذي "أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة مارمينا في حلوان".



وصرح راضي أن "الرئيس الأمريكي أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب".



وأضاف المسؤول المصري أن السيسي أعرب لترامب "عن خالص الامتنان على تعازيه ومواساته"، فيما أكد "ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره".



بدوره، أكد البيت الأبيض أن ترامب اتصل بالسيسي، اليوم، للإعراب عن تعازيه على خلفية الهجوم على المصلين وقوات الأمن في حلوان.



وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي "أدان الهجوم وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب".