أكد وزير التعليم و التكوين المهنيين محمد مباركي خلال استضافته ،هذا الإثنين، في برنامج ضيف الثالثة للقناة الإذاعية الثالثة أن المؤسسات التكوينية للقطاع قادرة على استيعاب 400 ألف متربص تضاف لعدد المسجلين المقدر عددهم بـ 700 ألف سنويا عبر 1250مؤسسة موزعة عبر الوطن.

وقال مباركي إن 220 الف متربص اختاروا التكوين عن طريق التمهين،مشيرا إلي مزايا هذا النمط من التكوين المعمول به في الدول المتطورة والذي أثبت نجاعته في المؤسسات الاقتصادية.

وأضاف مباركي أن هذا النمط من التكوين سيتيح فرص التوظيف للشباب المتخرج بسرعة ما دام التكوين متخصص و يلائم متطلبات المؤسسات الاقتصادية والتطور الاقتصادي والاجتماعي عامة

وكشف مباركي عن تفعيل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل لتطويرالتكوين والتمهين والشروع في عصرنة أدوات التكوين بما يتلاءم والتطور الحاصل في هذا المجال مواكبة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية ،

وذكر وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي بتوظيف 2000 مكونا جديدا خلال دورة فيفري القادم عبر20مؤسسة تكوينية جديدة ستفتح أبوابها أمام المتربصين.

وسيوجه المكونون للتدريس في تخصصات جديدة تم استحداثها في مدونة التكوين والمتعلقة بالرقمنة والهواتف.