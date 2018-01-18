أصدرت اليوم الخميس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غرداية حكما بالبراءة لصالح أربعة من مناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية المعتقلين على خلفية أحداث العنف الأخيرة بولاية غرداية.

وكان المتهمون يتابعون بتهم ثقيلة قد تصل إلى حد المؤبد منها "تكوين جمعية أشرار لغرض القضاء على نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بالتراب الوطني...".

وخلال جلسة المحاكمة طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون, فيما التمست هيئة الدفاع التي تتكون من عشرين محاميا البراءة لموكليهم وشرحت في مرافعاتها أن هؤلاء المناضلين ساهموا في التهدئة والعودة إلى السكينة إلى هذه المنطقة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب هذا الحكم القضائي, أعرب الأمين الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية محمد حاج جيلالي عن "ارتياحه" لسير المحاكمة, قبل أن يؤكد بأن هذا الحكم "المرضي" هو نتيجة "الجهود التي بذلها مناضلو جبهة القوى الإشتراكية من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأضاف ذات المسؤول السياسي بقوله: "نحن حزب يناضل بشكل سلمي من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير والإحترام المتبادل والتعايش".

للتذكير فإن توقيف هؤلاء الأشخاص يعود إلى شهر نوفمبر 2016, عندما اتهمت هذه المجموعة من المناضلين باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي للدعوة إلى الكراهية والتشاجر بين سكان منطقة ميزاب (غرداية) التي كانت مسرحا لمواجهات بين مجموعات من الشباب تخللتها حينها أعمال تخريب وسرقة وحرق.

وشارك وفد كبير من حزب جبهة القوى الإشتراكية يتشكل من الأمناء الوطنيين ونواب ومناضلي حقوق الإنسان في هذه المحاكمة التي جرت أطوارها في ظروف حسنة.

وكان "الأفافاس" قد اصدر بيانا أمس الأربعاء حذر فيه من كل محاولات "الضغط" لمنع العدالة من القيام بمهامها بكل استقلالية.