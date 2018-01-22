صرح عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية ،اليوم الإثنين، أن الجزائر ستترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن والسلم الدولي ابتداء من 2019، على اعتبار أن العهدة ستكون حينها من ثلاث سنوات بدلا من سنتين حاليا.

وشدد مساهل في تصريح للقناة الثالثة الإذاعية، على أهمية حوار مجموعة 5+5 الذي انعقد الأحد بالجزائر العاصمة في ظل التحديات التي تواجهها منطقة الحوض المتوسط لا سيما الهجرة غير الشرعية والوضع الأمني والخطر الإرهابي فضلا عن أزمات المنطقة وعلى رأسها الوضع في ليبيا ومالي.

وأيد مساهل تصريحات وزير الخارجية المغربي التي قال إن مشاركة المغرب لم تكن في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر والمغرب، موضحا أن اجتماع الأمس يدخل في إطار حوار5+5 .

وبخصوص عودة ستة آلاف إرهابي من تنظيم ما يعرف بـ "داعش" إلى إفريقيا ، قال مساهل إن الجزائر كغيرها من دول المنطقة أخذت هذا التهديد على محمل الجد وحذرت منه في مناسبات عديدة، مضيفا أن الجزائر عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بنيويورك الذي يضم أكثر من 60 بلدا

وثمن مساهل مجهودات الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في الحفاظ على استقرار وأمن الجزائر