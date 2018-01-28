كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى فرعون، لدى نزولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، على أن الاستغلال التجاري للقمر الاصطناعي الجزائري ألكوم سات1 " سيكون ابتداء من الصائفة المقبلة.

و أوضحت فرعون ان القمر الاصطناعي سيدخل الخدمة في القريب العاجل بعد تجربته لعدة أسابيع ،وسيبدأ أول استغلال له تجاريا مع اتصالات الجزائر الفضائية بالنسبة لخدمة الانترنت و مع الوكالة الوطنية للبث الإذاعي و التلفزي بالنسبة لخدمات التلفزة.

و أكدت الوزيرة أن اتصالات الجزائر شرعت في توطين البيانات على مستوى مركز الحفظ بالجزائر العاصمة في انتظار المركز الثاني بمدينة عنابة وفق معايير دولية ، على أن تكون التسعيرة في متناول المواطنين و الخدمة ذات نوعية حسب المقاييس العالمية ، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق العروض التجارية، و هذا بعد عرض المشروع والمصادقة عليه في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

و أفادت فرعون عن شراكة مع مؤسسة يابانية لإنجاز مركز لحفظ البيانات في الأخضرية ولاية البويرة يلبي الاحتياجات الوطنية و مفتوح حتى على الخارج ، قائلة إن هذا العرض سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية ، وأفادت بوجود دراسة تخص قاعدة بيانات بمؤسسات الدولة فقط ستكون في الأخضرية و مركزها الثاني سيكون في الكاليتوس بالعاصمة.

و دعت ايمان هدى فرعون كل التجار الى فتح مواقع وايب على ارضية "د زاد" لممارسة نشاط البيع عبر الإنترنت و حتى يتم الدفع الإلكتروني بالجزائر، ليسهل على مصالح وزارة التجارة مراقبة البيع عبر الانترنت، أما بخصوص الدفع فللزبون حرية الاختيار سواء إلكترونيا أو بالطريقة التقليدية، على أن يتم استعمال الدفع الالكتروني بعد تصنيع أجهزة الدفع بالجزائر.