دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، بولاية المدية تسعة مخابئ للإرهابيين تحوي ورشة لإعداد المتفجرات و16 لغما تقليديا الصنع، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بالمدية كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تسعة مخابئ للإرهابيين تحوي ورشة لإعداد المتفجرات و16 لغما تقليدي الصنع إضافة إلى لوحة لتوليد الطاقة الشمسية ومواد غذائية وأفرشة وأغراض أخرى.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة ،أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان ثلاثة عشر تاجر مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأربعة قناطير و71 كيلوغراما و6 مركبات ودراجة نارية إضافة إلى مبلغ مالي قدره 420000 دينار جزائري.