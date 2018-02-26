قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) تمديد دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة ,الى غاية يوم غد الثلاثاء بولاية بومرداس للنظر في موضوع الاضراب الذي يشنه الأساتذة حسبما أفاد به الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى المجلس مسعود بوذيبة .

وصرح بوذيبة للصحافة في ختام جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس أن " الاضراب متواصل ودورة المجلس الوطني لاتزال مفتوحة , وقد تم تمديدها لتواصل النقاش غدا الثلاثاء بثانوية فرانز فانون بولاية بومرداس ".

للتذكير تشهد مؤسسات تربوية اضرابا منذ 30 جانفي الماضي استجابة لدعوة نقابة (كنابست) الذي دعا الى اضراب مفتوح للمطالبة بتطبيق المحضر المؤرخ في 19 مارس 2015 وتجسيد محتويات المحاضر الولائية لكل من البليدة وبجاية مع الغاء اجراءات الخصم "العشوائي والتعسفي" لأيام الإضراب.