دعت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم الثلاثاء على صفحتها في فايسبوك أولياء التلاميذ للتسجيل بداية من الخميس المقبل في الفضاء المخصص لذلك tharwa.education.gov.d من اجل استلام المعدلات الفصلية لأبنائهم عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف النقال (SMS).

وحثت وزيرة التربية في المحاضرة المرئية التي جمعتها بمدراء التربية على ضرورة "الشروع الفعلي في استغلال الفضاء الخاص لأولياء التلاميذ بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية".

وتمحورت المحاضرة المرئية حل تقييم التحضيرات الأخيرة قبل الشروع الفعلي في فتح هذا الفضاء المعلوماتي امام أولياء التلاميذ لاستغلاله وعلى "تجند الجميع من أجل إنجاح هذه العملية".