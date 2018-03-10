أوردت وزارة التربية الوطنية ، اليوم السبت ، الكيفية التي تتم بها الاستشارة لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان البكالوريا دورة جوان 2018 ، وذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".

واقترحت الوزارة على الأسرة التربوية، في بيانها، المشاركة في الاستشارة لإبداء الرأي حول فترة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة ، حيث أوردت خيارين هما : تنظيم الامتحان كما هو محدد سلفا من 3 إلى غاية 7 جوان 2018، أو تغيير الفترة إلى غاية الفترة الممتدة من 19 إلى 24 جوان 2018.

وينقسم المشاركون في الاستشارة ، حسب البيان، إلى ثلاث فئات هي : المترشحين المتمدرسين والأحرار الذين سيتمكنون من إبداء رأيهم عبر الموقع الخاص بالبكالوريا http//bac.onec.dz باستعمال أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بهم.

أما الفئة الثانية فهي تتضمن الأساتذة ومديري الثانويات الذين يبدون آراءهم كمديرين، ويتكفلون بجمع آراء الأساتذة ، وفرز الآراء وتفريغها في جدول أُرفق به البيان ، ومن ثمة إرساله عبر حساباتهم في النظام المعلوماتي لوزارة التربية.

فيما تتولى الفئة الثالثة وهي المفتشية العامة للبيداغوجيا والمفتشية العامة بمفتشي التربية الوطنية لجمع آرائهم حول الموضوع.