أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأحد، عن تأجيل موعد إجراء امتحان البكالوريا لعام 2018 إلى غاية الـ 19 جوان المقبل بعدما تقرر ذلك من خلال نتائج استشارة قامت بها الوزارة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مؤكدة انه تم القيام بعمل تنظيمي لاستدراك الدروس المتأخرة.

وقالت بن غبريت لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة ، إن وزارة التربية الوطنية ستعتمد هذا التاريخ بعدما تم استشارة التلاميذ وأوليائهم الذين فضلوا تأجيل تاريخ امتحان البكالوريا من الـ 3 جوان إلى الـ 19 جوان ، وهو نفس الخيار الذي ذهب إليه مفتشو التربية ومدراء المؤسسات التربوية وكذا المعلمين.

كما أكدت وزيرة التربية أن جميع المترشحين سيجتازون الامتحان في نفس الظروف المريحة والمحكمة بغض النظر عن الاضطرابات التي سببها إضراب الأساتذة،

وأضافت الضيفة، أنه تم القيام بعمل تنظيمي كبير من أجل استدراك التأخر الذي نجم عن الإضراب والذي قدر بـ 50 يوما في ولايتي البليدة وبجاية و بـ 20 يوما في الولايات الأخرى .