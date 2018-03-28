أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الأربعاء على تنصيب لجنة لصياغة حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية خلال فترة حكمه.

وحسب ولد عباس فإنه سيتم تقديم الملف المنجز إلى الرئيس ومناضلي الحزب والشعب في 2019.

ودافع ولد عباس عن حصيلة الرئيس منذ سنة 1999، مؤكدا أن بوتفليقة أخرج الجزائر من أزمة اقتصادية وسياسية خلال الأشهر الأولى من فترة حكمه.

وفي نفس السياق قال ولد عباس أن الجزائر صرفت ألف مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة، حيث رد على المتسائلين عن مصيرها بالقول أنها ذهبت في ما تم إنجازه منذ سنة 1999 خاصة البنى التحتية.

من جهة أخرى جدد ولد عباس التأكيد على أن سيناريو 2004 لن يتكرر، مؤكدا أن موضوع العهدة الخامسة في يد الرئيس بوتفليقة، معتبرا أنه من المبكر الحديث عن مرشحين للرئاسيات حاليا.