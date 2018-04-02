أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عزم الدولة الجزائرية على محاربة كل أشكال التطرف حماية لمرجعيتها الدينية الوسطية.

وذكر خلال نزوله اليوم الإثنين ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية، بالعمل الذي تقوم به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في نشر الإسلام الصحيح المعتدل والوقوف سدا منيعا أمام التطرف وأمام الذين يحاولون الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.

وأشار بأن المؤسسة الدينية تبذل جهودا كبيرة في الجزائر لتنقية الإسلام من كل الشوائب والانحرافات مشيدا بالإنجازات العميقة التي تم تحقيقها في هذا المجال.

وفي سياق متصل أضاف الوزير أن الجزائريين يفتخرون بالانتماء إلى أهل السنة والجماعة، باعتبارهم يتتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحافظون على وحدة الأمة الإسلامية بعيدا عن الطائفية والإقصاء منذ 14 قرنا، ولا يمكن أن يتحولوا إلى التشيع مثلما يريد البعض، و أردف قائلا : " لا نحتاج أن نستورد مدارس تعلمنا كيف نكون سنيين..ينتقد تصريحات فركوس" .