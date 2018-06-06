تمكنت ليلة أمس الثلاثاء، عناصر أمن دائرة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، من توقيف مرتكب جريمة قتل بعد ساعات قليلة من وقوعها.

تعود وقائع هذه الجريمة إلى بعد الإفطار بساعة، إثر خلاف نشب ما بين المتهم والضحية حول مبلغ مالي قدره 20 ألف دج، و كان الضحية (ط ع) 43 سنة تعرض لطعنة على مستوى الجهة اليسرى من القفص الصدري بواسطة سلاح أبيض، إذ تم العثور عليه وسط بركة من الدماء، ليتم نقله على جناح السرعة من قبل عناصر الحماية المدنية إلى قسم الاستعجالات لحمام بوحجر.

ونظرا لخطورة الإصابة تم توجيهه إلى مستشفى سيدي عايد بنفس المدينة، فتحويله إلى مستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة، حيث تم فتح تحقيق في القضية، مما سمح للتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة حمام بوحجر، من تحديد هوية المشتبه فيه، و توقيفه عند مخرج مدينة حمام بوحجر في اتجاه عين الأربعاء و يتعلق الأمر بالمشتبه فيه (ك هـ) 41 سنة، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب ارتكاب الجريمة تعود إلى خلاف قديم بين المتهم و الضحية حول مبلغ مالي قدره 20 ألف دج.